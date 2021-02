GF Vip, nuovo provvedimento in vista per Alda D’Eusanio? ecco cos’è successo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Continuano le irriverenti affermazioni di Alda D’Eusanio all’interno del GF Vip. La presentatrice potrebbe dover abbandonare la casa a pochi giorni dal primo provvedimento disciplinare. ecco cosa è successo. Non si placano le irriverenti opinioni di Alda D’Eusanio. Dopo la grazia del pubblico concessa tramite il televoto flash, per la parola razzista usata durante una cena sabato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Continuano le irriverenti affermazioni diall’interno del GF Vip. La presentatrice potrebbe dover abbandonare la casa a pochi giorni dal primodisciplinare.cosa è. Non si placano le irriverenti opinioni di. Dopo la grazia del pubblico concessa tramite il televoto flash, per la parola razzista usata durante una cena sabato L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Pamela Prati tifa per Maria Teresa Ruta e svela se parteciperebbe di nuovo al GF Vip - #Pamela #Prati #Maria… - blogtivvu : Pamela Prati tifa per Maria Teresa Ruta e svela se parteciperebbe di nuovo al #GFVip - giu_alessi : @La_manina__ Mi permetto di aggiungere... 1) Di Maio che conferma la 'Buona Impressione' su Draghi 2) Casalino al G… - FAKUNST : RT @MarcoSanavia1: Dopo la fuoriuscita di Conte, si apre un nuovo posto per il Grande Gratello VIP. - SilviaTeresa14 : RT @MarcoSanavia1: Dopo la fuoriuscita di Conte, si apre un nuovo posto per il Grande Gratello VIP. -