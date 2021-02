GF Vip, nuova bufera Alda D’Eusanio. Quello che ha detto sul fratello di Dayane Mello si è sentito benissimo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una giornata pesantissima dentro la casa del Grande fratello. Aria a tratti irrespirabile dopo la notizia della morte del fratello di Dayane Mello. Un dolore che ha lacerato la modella brasiliana, candidata numero uno alla vittoria finale del programma, in soccorso della quale sono arrivati tutti gli inquilini della casa nessuno escluso. Lucas aveva 27 anni e da indiscrezioni raccolte dal sito Globo è deceduto a seguito di un tremendo incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Nella mattinata di mercoledì 3 febbraio, dopo che il fratello maggiore della modella, Juliano, aveva dato l’annuncio su Instagram, Dayane è stata messa al corrente della tragedia dagli autori del GF Vip. È stata convocata in confessionale poi, come ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una giornata pesantissima dentro la casa del Grande. Aria a tratti irrespirabile dopo la notizia della morte deldi. Un dolore che ha lacerato la modella brasiliana, candidata numero uno alla vittoria finale del programma, in soccorso della quale sono arrivati tutti gli inquilini della casa nessuno escluso. Lucas aveva 27 anni e da indiscrezioni raccolte dal sito Globo è deceduto a seguito di un tremendo incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Nella mattinata di mercoledì 3 febbraio, dopo che ilmaggiore della modella, Juliano, aveva dato l’annuncio su Instagram,è stata messa al corrente della tragedia dagli autori del GF Vip. È stata convocata in confessionale poi, come ...

ChiccoseDOC : LE CHICCHE DI GOSSIP: RAFFAELLA FICO ARRUOLABILE PER IL PROSSIMO “GF VIP 6”? E LA “MISS ITALIA” DATA PER RECLUTATA… - CangemiAnnarita : Non fatevi il sangue amaro per gli insulti a Tommy, alla fine la ruota gira sempre e una volta finito il gf Tommaso… - EireenViolet : Anticipazioni GFVip 5 febbraio:non è prevista una nuova eliminazione! Il televoto che è stato aperto,infatti, non… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, nasce una nuova coppia? Il bigliettino segreto - StraNotizie : Ascolti 1^ febbraio, ecco quanto ha fatto la nuova puntata del Grande Fratello Vip -