GF Vip, divertente disavventura per la Salemi: “Che schifo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo l’inaspettata notizia del grave lutto che ha colpito una concorrente del GF Vip, un insolito silenzio tombale è calato nella casa più spiata d’Italia. La morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolto non solo la gieffina, ma tutti i concorrenti che si sono prodigati per stare il più vicino possibile all’inquilina. C’è stato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo l’inaspettata notizia del grave lutto che ha colpito una concorrente del GF Vip, un insolito silenzio tombale è calato nella casa più spiata d’Italia. La morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolto non solo la gieffina, ma tutti i concorrenti che si sono prodigati per stare il più vicino possibile all’inquilina. C’è stato L'articolo

Barbarella1979 : @GrandeFratello Fate condurre una volta a Stefania che palle Giulia sempre le solite battute da baci Perugina copio… - spilltheteapls2 : @Floriankey23 Ma chi ha detto nulla. Obiettivamente domenica vip non è stata divertente come lo show di Tommy, non… - MikiBlack89 : Secondo me se togliamo chi conduce la differenza sostanziale tra domenica vip e il late è che il primo loro rimango… - notgloriasalama : Per Domenica vip gloria si è autocandidata e gliel'hanno lasciato fare. Tommaso ha creato un show pazzesco e divert… - eppiripi : @Leseriedelcuore @GrandeFratello Domenica VIP ha fatto pena. Ascolti non aumentati Conduzione da recita scolastic… -