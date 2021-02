GF Vip | clamorosa richiesta dei concorrenti | è successo dopo il tragico lutto di Dayane

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) GF Vip,dei: èla morte del fratello di, ecco di cosa si tratta nel dettaglio. GF Vip,deiildi: come la prenderanno gli autori?Idel Grande Fratello Vip stanno vivendo un momento difficilissimola tragica notizia della morte di Lucas, fratello diMello. Il giovane aveva solo 26 anni e, stando a quanto si apprende, sarebbe morto in un incidente stradale in Brasile. La notizia, ovviamente, ha distrutto, che solo qualche ora fa, durante la notte, aveva sognato di fare una passeggiata in ...