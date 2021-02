‘Gf Vip 5’, dopo il grave lutto che ha colpito Dayane Mello i concorrenti pensano di abbandonare il reality e propongono una finale anticipata (Video) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il lutto per Dayane Mello ha sconvolto non solo la modella, ma anche tutti gli altri inquilini della Casa del Gf Vip 5. Il decesso del fratello Lucas, a causa di un incidente mortale, ha gettato Dayane nello sconforto. Appresa la notizia, tutti i suoi compagni d’avventura hanno accantonato antipatie e rancori per starle vicino. In particolare, le sue amiche Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. Proprio quest’ultima, insieme a Tommaso Zorzi, ha espresso un’idea circa la loro permanenza nella Casa. Il loro intento sarebbe quello di abbandonare tutti insieme il programma nella prossima puntata di lunedì e donare il montepremi in palio al padre di Dayane, colpito dal lutto. Lunedì facciamo una bella finale, ci ribelliamo tutti. Chi c’è, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilperha sconvolto non solo la modella, ma anche tutti gli altri inquilini della Casa del Gf Vip 5. Il decesso del fratello Lucas, a causa di un incidente mortale, ha gettatonello sconforto. Appresa la notizia, tutti i suoi compagni d’avventura hanno accantonato antipatie e rancori per starle vicino. In particolare, le sue amiche Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. Proprio quest’ultima, insieme a Tommaso Zorzi, ha espresso un’idea circa la loro permanenza nella Casa. Il loro intento sarebbe quello ditutti insieme il programma nella prossima puntata di lunedì e donare il montepremi in palio al padre didal. Lunedì facciamo una bella, ci ribelliamo tutti. Chi c’è, ...

trash_italiano : E per quelli che dicono 'eh ma anche gli altri anni succedeva'... probabile! Quest'anno è semplicemente più evident… - CB_Ignoranza : Il vero confronto di cui avevamo bisogno ieri al Gf Vip. - captvinbonny : RT @mariahsbubble: Con quanto è accaduto oggi, il GF VIP è ufficialmente terminato. Non ci sono dinamiche, trash, litigi, faide che tengano… - Dan410_ : RT @AThisagio: ogni fandom e vip sta dimostrando un'umanità e amore che arrivano dritti al cuore e sicuramente saranno la cosa principale c… - conduscoio : RT @mariahsbubble: Con quanto è accaduto oggi, il GF VIP è ufficialmente terminato. Non ci sono dinamiche, trash, litigi, faide che tengano… -