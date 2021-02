Generazione Bo?aziçi | la protesta degli studenti di Istanbul continua

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) È caccia allo studente per le strade del distretto di Kad?köy di. Arresti quotidiani di, tanti, tantissimi. Il loro numero non è ancora noto anche perché varia di ora in ora, man mano che i giovani manifestanti, inseguiti ovunque dalla polizia, vengono caricati sulle autoblindo. Secondo il Governatore di, le persone arrestate sarebbero 134, detenute a Be?ikta? e a Sar?yer e 76 sono state già state rilasciate. Ogni mattina gli accademici della Bo?aziçi manifestano, come fanno ininterrottamente da trentadue giorni, contro la nomina a rettore della prestigiosa Università del Bosforo di un accademico, Melih Bulu, esponente del partito di governo. Voltano le spalle all’ufficio del rettore di cui chiedono le dimissioni sin dal primo giorno della sua nomina, avvenuta con decreto presidenziale il primo gennaio ...