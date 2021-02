GdS – Inter, il vantaggio ha fatto male: nerazzurri troppo rilassati dopo il gol di Luataro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Inter sconfitta dalla Juve nella semifinale di andata della Coppa Italia Sconfitta che brucia e fa male quella dell’Inter contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia. nerazzurri subito in vantaggio grazie al gol di Lautaro Martinez. Ecco l’analisi della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Alla seconda, l’allievo Pirlo ha battuto il maestro Conte. Non gli ha restituito il dominio schiacciante che i nerazzurri imposero in campionato, ma ha presentato una Juve solida, pratica e determinata, che ha meritato al di là dei gentili omaggi degli avversari”. “Per prendere il posto della Juve, non basta batterla platealmente una volta. Bisogna saperlo rifare e soprattutto volerlo. Ieri all’Inter non sono mancati solamente Hakimi e Lukaku, è ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021)sconfitta dalla Juve nella semifinale di andata della Coppa Italia Sconfitta che brucia e faquella dell’contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia.subito ingrazie al gol di Lautaro Martinez. Ecco l’analisi della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Alla seconda, l’allievo Pirlo ha battuto il maestro Conte. Non gli ha restituito il dominio schiacciante che iimposero in campionato, ma ha presentato una Juve solida, pratica e determinata, che ha meritato al di là dei gentili omaggi degli avversari”. “Per prendere il posto della Juve, non basta batterla platealmente una volta. Bisogna saperlo rifare e soprattutto volerlo. Ieri all’non sono mancati solamente Hakimi e Lukaku, è ...

