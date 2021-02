Gattuso: “Petagna tardi? Se si faceva male chi entrava, Bruno Giordano?” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Intervenuto nel post partita di Napoli-Atalanta, Gennaro Gattuso ha iniziato rispondendo ad una domanda relativa al tweet di De Laurentiis nel quale il presidente assicurava di non aver messo alla porta Giuntoli e se si aspettasse lo stesso trattamento: “La messa si fa una volta al giorno, io la messa l’ho fatta e ora parliamo di calcio. Altrimenti non se ne viene più fuori”. Successivamente è passato ad analizzare la partita: “Quando dite che siamo favoriti mi viene da sorridere. Con l’Atalanta non si è mai favoriti perché è una squadra tosta, che gioca a tutto campo e abbina fisicità e tecnica. Ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo fatto 3-4-3. Abbiamo tanti calciatori, come Elmas e Zielinski, che hanno fatto tantissime partite e bisogna fare delle scelte. Si gioca ogni tre giorni e bisogna mettere gente fresca. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Intervenuto nel post partita di Napoli-Atalanta, Gennaroha iniziato rispondendo ad una domanda relativa al tweet di De Laurentiis nel quale il presidente assicurava di non aver messo alla porta Giuntoli e se si aspettasse lo stesso trattamento: “La messa si fa una volta al giorno, io la messa l’ho fatta e ora parliamo di calcio. Altrimenti non se ne viene più fuori”. Successivamente è passato ad analizzare la partita: “Quando dite che siamo favoriti mi viene da sorridere. Con l’Atalanta non si è mai favoriti perché è una squadra tosta, che gioca a tutto campo e abbina fisicità e tecnica. Ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo fatto 3-4-3. Abbiamo tanti calciatori, come Elmas e Zielinski, che hanno fatto tantissime partite e bisogna fare delle scelte. Si gioca ogni tre giorni e bisogna mettere gente fresca. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, in ...

