Gattuso: «Insigne ha preso una botta al polpaccio, domani lo valutiamo. Fabian è ancora positivo»

Dopo il pareggio contro l'Atalanta in Coppa Italia, ai microfoni della Rai ha parlato l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso. Ha commentato la condizione di Lorenzo Insigne, uscito zoppicando dal campo, al termine del match.

«Ha preso una botta al polpaccio e gli dava fastidio, domani lo valutiamo»

Gattuso ha parlato anche di Mertens.

«È in Belgio, sta facendo le terapie e sta lavorando e penso che ci vorrà ancora un po' di tempo»

Su Fabian Ruiz:

«È ancora positivo, ma se non sbaglio domani è il 21esimo giorno e se l'Asl gli dà il permesso può venire ad allenarsi con allenamenti individuali».

