Galliani: "Se il Monza salirà in A, faremo un pensierino a Ribery" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il calciomercato è finito da qualche ora, ma sembra che non sia finito per nulla. Spuntano già le prime voci che si estendono per tutti i campionati, dalla serie A, serie B ed anche Lega Pro. Il Monza che è stata la squadra più spendacciona della serie B pare non volersi fermare con le fantasie, puntando già ai possibili acquisti in caso di salto di categoria, in serie A. L'ombra del prossimo acquisto che sembra veleggiare in casa Monza ha un nome e cognome, Frank Ribery, l'esterno francese è alla sua seconda stagione in Italia. Si vocifera che Commisso, presidente della Fiorentina, e Galliani siano amici, e quest'ultimo abbia consigliato l'anno scorso al presidente viola di puntare su Ribery.

