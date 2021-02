Fulham – Leicester City del 3 febbraio 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Leicester ha perso domenica contro il Leeds, ma è stata davvero una bella partita. Il terzo gol in fuga è stato l’argomento decisivo per il Leeds, ma i Foxes hanno creato un sacco di occasioni ed è stato davvero vicino. Il Fulham ripenserà al pareggio con il West Brom e penserà che avrebbero dovuto mettere al sicuro i tre punti all’inizio, ma capire perché non hanno vinto dopo aver giocato abbastanza bene non è una novità per loro. L’ultima vittoria in campionato dei Cottagers è arrivata contro il Leicester, ma non credo che questa volta saranno in grado di gestire l’attacco dei Foxes. Diciamo che Fulham – Leicester City potrebbe finire 0-2. Fulham – Leicester City: come arrivano le due squadre in campo Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilha perso domenica contro il Leeds, ma è stata davvero una bella partita. Il terzo gol in fuga è stato l’argomento decisivo per il Leeds, ma i Foxes hanno creato un sacco di occasioni ed è stato davvero vicino. Ilripenserà al pareggio con il West Brom e penserà che avrebbero dovuto mettere al sicuro i tre punti all’inizio, ma capire perché non hanno vinto dopo aver giocato abbastanza bene non è una novità per loro. L’ultima vittoria in campionato dei Cottagers è arrivata contro il, ma non credo che questa volta saranno in grado di gestire l’attacco dei Foxes. Diciamo chepotrebbe finire 0-2.: come arrivano le due squadre in campo Il ...

