Francesco, senzatetto di Bologna: “Siamo esseri umani, il Comune ci aiuti” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BOLOGNA – “Caro Comune…”, ripete più volte Francesco. È uno dei senzatetto che si radunano tutti i giorni in piazza di porta Castiglione, a Bologna, davanti all’ingresso dei giardini Margherita. Oggi ha approfittato di una conferenza stampa convocata dai promotori del “Camper che ascolta” per rivolgere all’amministrazione comunale tre richieste concrete: la possibilità di dormire al coperto in cambio di lavori di manutenzione sulle stesse strutture comunali, abbonamenti gratuiti per non prendere le multe sui bus e tempi più rapidi per la concessione della residenza fittizia. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BOLOGNA – “Caro Comune…”, ripete più volte Francesco. È uno dei senzatetto che si radunano tutti i giorni in piazza di porta Castiglione, a Bologna, davanti all’ingresso dei giardini Margherita. Oggi ha approfittato di una conferenza stampa convocata dai promotori del “Camper che ascolta” per rivolgere all’amministrazione comunale tre richieste concrete: la possibilità di dormire al coperto in cambio di lavori di manutenzione sulle stesse strutture comunali, abbonamenti gratuiti per non prendere le multe sui bus e tempi più rapidi per la concessione della residenza fittizia.

