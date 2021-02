Frana in Costiera Amalfitana, il consigliere regionale Pierro (Lega) scrive a De Luca (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Attilio Pierro, consigliere regionale della Lega. Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro scrive al presidente De Luca in merito alla Frana avvenuta ieri sulla S.S. 163 nel tratto che passa nel Comune di Amalfi. Immediata la reazione dopo l’episodio, lo stesso consigliere ha personalmente contattato in mattinata le autorità locali intervenute sul posto per comprendere l’entità dei danni. Nella stessa giornata di ieri è stata inoltrata richiesta al presidente della giunta regionale per chiedere provvedimenti urgenti ed una mappatura dei tratti di costa a rischio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Attiliodella. IldellaAttilioal presidente Dein merito allaavvenuta ieri sulla S.S. 163 nel tratto che passa nel Comune di Amalfi. Immediata la reazione dopo l’episodio, lo stessoha personalmente contattato in mattinata le autorità locali intervenute sul posto per comprendere l’entità dei danni. Nella stessa giornata di ieri è stata inoltrata richiesta al presidente della giuntaper chiedere provvedimenti urgenti ed una mappatura dei tratti di costa a rischio ...

rtl1025 : ?? #Costiera divisa in due, frana ad #Amalfi, tanta paura, ma nessuna vittima, tratte in salvo tre famiglie ?? di G… - sperhabb : RT @clodraiola: Frana in costiera ?? #Amalfi - KISMETtravels : RT @clodraiola: Frana in costiera ?? #Amalfi - ottopagine : Frana Amalfi, i sindaci della Costiera: «Serve un piano serio» #Amalfi - Golfonetwork : Frana Costiera Amalfitana,Piero De Luca: Si dichiari subito stato emergenza -