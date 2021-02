Frana costiera amalfitana, parte progetto Pilota a Minori (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - progetto Pilota a Minori per la mitigazione del rischio idrogeologico nella costiera amalfitana appena colpita da una Frana. "Mapperemo ben 6.7 chilometri quadrati di territorio su Minori e realizzeremo più azioni in contemporanea: studi geologici e geomorfologici per migliorare la qualità della vita, la sicurezza, tutelare il patrimonio ed il turismo" ha annunciato Andrea Reale, sindaco di Minori in costiera amalfitana. Reale ha sottolineato il ruolo trainante della "costiera amalfitana che mitiga anche il rischio idrogeologico". "Reputo di grande livello e corretto l'appello lanciato ieri dal Distretto Turistico della costiera ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) -per la mitigazione del rischio idrogeologico nellaappena colpita da una. "Mapperemo ben 6.7 chilometri quadrati di territorio sue realizzeremo più azioni in contemporanea: studi geologici e geomorfologici per migliorare la qualità della vita, la sicurezza, tutelare il patrimonio ed il turismo" ha annunciato Andrea Reale, sindaco diin. Reale ha sottolineato il ruolo trainante della "che mitiga anche il rischio idrogeologico". "Reputo di grande livello e corretto l'appello lanciato ieri dal Distretto Turistico della...

TV7Benevento : Frana costiera amalfitana, parte progetto Pilota a Minori... - Adnkronos : Frana costiera amalfitana, parte progetto Pilota a Minori - fisco24_info : Amalfi: frana su statale, parte progetto Pilota a Minori per rischio idrogeologico : L'obiettivo è mitigare il ris… - ArgentinaReka : RT @clodraiola: Frana in costiera ?? #Amalfi - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Tragedia sfiorata in Costiera Amalfitana: Terminate nella tarda serata di ieri le ricerche di eventuali dispersi coin… -