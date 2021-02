Foschi: “Milan sorpresa per tutti, giovani interessanti e ottimo allenatore” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il dirigente sportivo Rino Foschi, ai microfoni di 'Radio Sportiva', ha parlato del Milan come 'una sorpresa', elogiando Stefano Pioli e Mario Mandzukic Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il dirigente sportivo Rino, ai microfoni di 'Radio Sportiva', ha parlato delcome 'una', elogiando Stefano Pioli e Mario Mandzukic Pianeta

PianetaMilan : #Foschi: '@acmilan sorpresa per tutti, giovani interessanti e ottimo allenatore' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Foschi: «Il Milan è la sorpresa, ma non so se durerà fino alla fine» - milansette : Foschi: 'll Milan quest'anno è stata una sorpresa per tutti, ha dei giovani interessanti' - sportli26181512 : Foschi: 'll Milan quest'anno è stata una sorpresa per tutti, ha dei giovani interessanti': Intervenuto ai microfoni… -