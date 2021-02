Forza Italia, Patriarca: “In Campania si acceleri sui vaccini per l’estate” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’economia della Campania non può prescindere dal turismo, un settore che nella nostra regione produce un Pil del 15%. Per questo è necessario che si attivino tutti i player istituzionali per rilanciare il comparto, per il quale nei primi dieci mesi del 2020, sono state registrate mancate entrate per 710 milioni di euro, e un flusso pari a zero nel periodo natalizio, a causa della istituzione della zona rossa”. Così Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Guardiamo con attenzione e fiducia al progetto allo studio della Regione Campania per la realizzazione di zone turistiche Covid free in vista della stagione estiva. Un piano che dovrebbe portare alla vaccinazione a tappeto degli operatori turistici che così potranno lavorare in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’economia dellanon può prescindere dal turismo, un settore che nella nostra regione produce un Pil del 15%. Per questo è necessario che si attivino tutti i player istituzionali per rilanciare il comparto, per il quale nei primi dieci mesi del 2020, sono state registrate mancate entrate per 710 milioni di euro, e un flusso pari a zero nel periodo natalizio, a causa della istituzione della zona rossa”. Così Annarita, capogruppo diin Consiglio regionale. “Guardiamo con attenzione e fiducia al progetto allo studio della Regioneper la realizzazione di zone turistiche Covid free in vista della stagione estiva. Un piano che dovrebbe portare alla vaccinazione a tappeto degli operatori turistici che così potranno lavorare in ...

