Forza Italia e centristi tentati da Draghi Anche Lega vuole ascoltarlo Meloni | astensione per stare uniti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La via maestra restano le elezioni, spiega Salvini, ma nessun pregiudizio sul premier incaricato. Fratelli d'invece conferma che non lo sosterrà

ROMA – Centrodestra spaccato tra la posizione 'di ascolto' di Forza Italia e il 'niet' di Fratelli D'Italia. In mezzo, Matteo Salvini prova a tenere unita la coalizione aprendo alla possibilità di asc ...