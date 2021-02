Forse non hai giocato… Burger Shop (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi la rubrica vi consiglia un altro titolo per mobile gratuito, con cui impegnare il tempo durante le code interminabili alle poste. Parliamo di Burger Shop. Un po’ di informazioni… Burger Shop è un titolo gratuito sviluppato da GoBit Games per Android.E’ possibile per pochi euro sbloccare la versione senza pubblicità (che in ogni caso non sono per nulla invasive o fastidiose).Il titolo ha anche un seguito, altrettanto carino e sempre gratuito, che vi consiglio di provare dopo aver finito il primo capitolo. Trama Nel gioco interpretiamo un personaggio ignoto a cui sono stati inviati dei misteriosi progetti per una macchina. Si tratta del BurgerTron 2000, uno chef robot.Il protagonista decide quindi di utilizzare i risparmi di una vita per aprire un piccolo fast-food che sfrutti la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi la rubrica vi consiglia un altro titolo per mobile gratuito, con cui impegnare il tempo durante le code interminabili alle poste. Parliamo di. Un po’ di informazioni…è un titolo gratuito sviluppato da GoBit Games per Android.E’ possibile per pochi euro sbloccare la versione senza pubblicità (che in ogni caso non sono per nulla invasive o fastidiose).Il titolo ha anche un seguito, altrettanto carino e sempre gratuito, che vi consiglio di provare dopo aver finito il primo capitolo. Trama Nel gioco interpretiamo un personaggio ignoto a cui sono stati inviati dei misteriosi progetti per una macchina. Si tratta delTron 2000, uno chef robot.Il protagonista decide quindi di utilizzare i risparmi di una vita per aprire un piccolo fast-food che sfrutti la ...

