Formula 1, Grosjean correrà nella IndyCar Series con la Dale Coyne Racing (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romain Grosjean è il nuovo pilota della Dale Coyne Racing e correrà nei 14 percorsi stradali del programma IndyCar Series. Il pilota francese era rimasto coinvolto in un violento incidente in Bahrain a novembre durante il quale ha subito ustioni ad entrambe le mani e da quel momento non ha più corso. La sua prima volta in un’auto Indy sarà alla fine del mese al Barber Motorsports Park in Alabama. “Inizialmente i miei figli non volevano più che corressi e mi hanno detto di cercarmi un altro lavoro: tennista, artista, ingegnere, cuoco. Ma ho spiegato loro che ero il papà che ero perché correvo e quella era una grande, grande parte della mia vita che mi ha reso felice”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romainè il nuovo pilota dellanei 14 percorsi stradali del programma. Il pilota francese era rimasto coinvolto in un violento incidente in Bahrain a novembre durante il quale ha subito ustioni ad entrambe le mani e da quel momento non ha più corso. La sua prima volta in un’auto Indy sarà alla fine del mese al Barber Motorsports Park in Alabama. “Inizialmente i miei figli non volevano più che corressi e mi hanno detto di cercarmi un altro lavoro: tennista, artista, ingegnere, cuoco. Ma ho spiegato loro che ero il papà che ero perché correvo e quella era una grande, grande parte della mia vita che mi ha reso felice”. SportFace.

Gianludale27 : Nei primi test in IndyCar (forse anche nelle prime gare), Grosjean utilizzerà il casco che avrebbe dovuto indossare… - sportface2016 : #F1: #Grosjean correrà in IndyCar - fuoripistanet : Romain Grosjean, in un'intervista al portale olandese Racing News 365, si è soffermato su quanto sia difficile conf… - sportal_it : Grosjean parla di Hamilton, Perez e Leclerc - FormulaPassion : #F1 | Il pilota francese ha detto la sua sul valore di alcuni ex colleghi -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Grosjean Grosjean: 'Hamilton in Haas non farebbe nulla' - FormulaPassion.it

... l'ex pilota della Renault ha sottolineato quanto conti avere la monoposto più veloce in Formula 1. ... renderanno le cose difficili per Hamilton - ha aggiunto Grosjean - se dovessi mettere Hamilton ...

Grosjean, 2021 verso la Indycar: mercoledì l'annuncio?

Dà appuntamento su Twitch, Romain Grosjean , per una conferenza stampa che mercoledì andrà a rivelare i programmi sportivi che lo ...motorsport non si sia chiuso con la fine dell'esperienza in Formula 1 ...

Grosjean: “Hamilton in Haas non farebbe nulla” FormulaPassion.it Formula 1, Grosjean correrà nella IndyCar Series con la Dale Coyne Racing

Romain Grosjean è il nuovo pilota della Dale Coyne Racing e correrà nei 14 percorsi stradali del programma IndyCar Series.

Grosjean, dalla paura alla IndyCar dopo 9 anni di F1

Il pilota francese, protagonista del terribile incidente in Bahrain, correrà in America con il team Dale Coyne Racing ...

... l'ex pilota della Renault ha sottolineato quanto conti avere la monoposto più veloce in1. ... renderanno le cose difficili per Hamilton - ha aggiunto- se dovessi mettere Hamilton ...Dà appuntamento su Twitch, Romain, per una conferenza stampa che mercoledì andrà a rivelare i programmi sportivi che lo ...motorsport non si sia chiuso con la fine dell'esperienza in1 ...Romain Grosjean è il nuovo pilota della Dale Coyne Racing e correrà nei 14 percorsi stradali del programma IndyCar Series.Il pilota francese, protagonista del terribile incidente in Bahrain, correrà in America con il team Dale Coyne Racing ...