Formazione Nuovo Governo, Draghi Accetta L’Incarico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il professor Mario Draghi ha Accettato L’Incarico di formare il Nuovo Governo. Così ha esordito Draghi all’uscita dal Quirinale: “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare conferendomi L’Incarico per la Formazione di un Nuovo Governo. È un momento difficile. Il presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria con i suoi Leggi su youreduaction (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il professor Mariohatodi formare il. Così ha esorditoall’uscita dal Quirinale: “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare conferendomiper ladi un. È un momento difficile. Il presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria con i suoi

