Firenze: guerriglia urbana contro Dpcm Conte, 19 nuovi arresti della Polizia fra i manifestanti

Ricordiamo che il 30 ottobre, verso le 22, una manifestazione di protesta contro i Dpcm di Conte aveva dato luogo a scontri tra manifestanti e Polizia nel centro di Firenze, in Via Calzaioli, tra piazza Duomo, piazza della Repubblica e piazza della Signoria

La Polizia di Stato di Firenze sta eseguendo numerose misure cautelari nei confronti di soggetti coinvolti nei gravi fatti avvenuti la sera del 30 ottobre scorso quando il centro di Firenze è stato teatro di un'estemporanea manifestazione che ha visto il radunarsi di centinaia di persone per dare vita ad una protesta 'anti - sistema', sull'onda di analoghe manifestazioni in altre ...

Scontri del 30 ottobre a Firenze, nuovi arresti

Ma Firenze la situazione era poi degenerata in una guerriglia che è andata avanti per ore.

Diciannove misure cautelari di cui 7 arresti domiciliari, 7 obblighi di dimora con divieto di allontanamento dalle 20 alle 7 e 5 obblighi di firma. Si tratta di giovani tra i 20 ed i 31 anni, per lo p ...

Guerriglia a Firenze di ottobre, sette arresti nel mondo dei centri sociali

Per altri sette è stato disposto l’obbligo di dimora, per cinque obbligo di firma. Il 30 ottobre durante la manifestazione di protesta contro il governo, la città venne messa a ferro e fuoco ...

