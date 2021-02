Fiorentina-Milan Primavera (2-1): rossoneri vicini al pareggio | LIVE NEWS (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' in corso Fiorentina-Milan Primavera, gara valida per gli ottavi di finale Coppa Italia. Segui con noi la diretta testuale del match Fiorentina-Milan Primavera (2-1): rossoneri vicini al pareggio LIVE NEWS Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' in corso, gara valida per gli ottavi di finale Coppa Italia. Segui con noi la diretta testuale del match(2-1):alPianeta

acffiorentina : ? I 70’ Doppio cambio viola: escono Amatucci e Spalluto ed entrano Neri e Munteanu. Ammonito Frison. Fiorentina ??… - acffiorentina : ? I 56’ Ammonito Fili per il Milan Fiorentina ?? Milan 2??-1?? (Fiorini 3’ rig. 13’ Spalluto,Nasti 26’)… - MilanPress_it : 58' - #FiorentinaMilan 2-1 Cambio per la Fiorentina: fuori Corradini dentro Pierozzi Doppio cambio per il Milan: A… - acffiorentina : ? I 57’ Cambio viola, esce Corradini ed entra Pierozzi nel Milan escono Robotti ed Olzer per Alesi e Tonin Fioren… - milansette : LIVE MN - Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Milan (2-1) - Al via il secondo tempo -