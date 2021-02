Fiorentina | Kokorin disponibile contro l’Inter | è arrivato il transfer

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Aleksandarpotrà essere convocato per la sfida: è, infatti, ilper l’attaccante russo dellaAleksandarpotrà essere convocato. L’attaccante russo,nella finestra invernale di mercato tra mille dubbi e speranze, sarà a disposizione di Prandelli nella sfidai nerazzurri. Come riporta Sportitalia, infatti, èildalla Russia necessario per la convocazione dell’attaccante che offrirà dunque un’opportunità in più a Cesare Prandelli nella sfida. Leggi su Calcionews24.com

