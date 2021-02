Fiorentina-Inter, Conte: “Sarà una gara tosta. Ritorno Coppa Italia? Intanto testa ai viola” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonio Conte si proietta alla sfida di campionato in casa della Fiorentina.Il tecnico dell'Inter, archiviata temporaneamente la sconfitta Interna, nella gara di andata di Coppa Italia contro la Juventus, ha presentato la gara contro la compagine toscana di venerdì sera (ore 20,45)."Con che atteggiamento dovremo approcciare la gara di Ritorno a Torino? Anzitutto dovremo recuperare bene, dovendo giocare fra due giorni in campionato con la Fiorentina. Sarà una gara tosta sotto tutti i punti di vista. Penseremo soltanto poi al Ritorno di Coppa Italia, dobbiamo recuperare le energie e farci scivolare la ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antoniosi proietta alla sfida di campionato in casa della.Il tecnico dell', archiviata temporaneamente la sconfittana, nelladi andata dicontro la Juventus, ha presentato lacontro la compagine toscana di venerdì sera (ore 20,45)."Con che atteggiamento dovremo approcciare ladia Torino? Anzitutto dovremo recuperare bene, dovendo giocare fra due giorni in campionato con launasotto tutti i punti di vista. Penseremo soltanto poi aldi, dobbiamo recuperare le energie e farci scivolare la ...

