Fiorentina | Borja Valero | «Avevo tante offerte | ma non ho avuto dubbi sulla scelta»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha parlato della suadi tornare alla, centrocampista della, in una intervista a Fanpage ha parlato della suadi tornare a vestire la maglia viola.– «Sono molto contento di essere tornato a quella che è stata casa mia per diverso tempo e che resterà tale anche quando smetterò di giocare.diverse, e questa cosa mi ha fatto felice, ma quando è arrivata quella da Firenze non hoe abbiamo deciso di tornare qui. Purtroppo le cose non stanno andando nel modo sperato, sul campo la squadra non dimostra quello che vale “carta”. Dobbiamo e possiamo fare di più ...