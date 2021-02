Filippo Nardi commenta il salvataggio di Alda D’Eusanio e si scaglia contro il Grande Fratello Vip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Filippo Nardi non è nuovo a critiche verso i concorrenti del Grande Fratello Vip, verso i quali, anzi, spesso e volentieri dirige i suoi strali; ne sa qualcosa Maria Teresa Ruta. Ora, l’ex concorrente ha commentato attraverso Instagram anche l’episodio che ha visto Alda D’Eusanio rischiare la squalifica per aver pronunciato la N word; inaspettatamente, però, Filippo Nardi stavolta non ha preso di mira la donna, bensì il programma stesso, la cui buonafede mette in discussione: “Adoro Alda e perdono il suo scivolone, ciò che non perdono invece è l’ipocrisia terrificante del GF, che brutto esempio di due pesi e due misure ! Da che pulpito questi finti perbenisti condannano alcuni e personano altri lavandosi le mani ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 febbraio 2021)non è nuovo a critiche verso i concorrenti delVip, verso i quali, anzi, spesso e volentieri dirige i suoi strali; ne sa qualcosa Maria Teresa Ruta. Ora, l’ex concorrente hato attraverso Instagram anche l’episodio che ha vistorischiare la squalifica per aver pronunciato la N word; inaspettatamente, però,stavolta non ha preso di mira la donna, bensì il programma stesso, la cui buonafede mette in discussione: “Adoroe perdono il suo scivolone, ciò che non perdono invece è l’ipocrisia terrificante del GF, che brutto esempio di due pesi e due misure ! Da che pulpito questi finti perbenisti condannano alcuni e personano altri lavandosi le mani ...

