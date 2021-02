Fiere: da Regione Lombardia bando da 1 mln di euro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) – Regione Lombardia è pronta a sostenere il sistema fieristico. Dal 10 febbraio al 2 marzo 2021 potranno essere presentate le domande per accedere ai contributi previsti dal ‘bando di sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021? che mette a disposizione 1.000.000 di euro. L’iniziativa è finalizzata a promuovere la ripartenza del comparto dopo la crisi indotta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, sostenendo l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni di livello internazionale e nazionale del calendario regionale 2021.“Con questa misura ‘ ha detto l’assessore Guido Guidesi – concentriamo la nostra attenzione al comparto fieristico, uno dei settori più colpiti dalla crisi economica. Attraverso le Fiere facciamo conoscere al mondo le eccellenze ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) –è pronta a sostenere il sistema fieristico. Dal 10 febbraio al 2 marzo 2021 potranno essere presentate le domande per accedere ai contributi previsti dal ‘di sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021? che mette a disposizione 1.000.000 di. L’iniziativa è finalizzata a promuovere la ripartenza del comparto dopo la crisi indotta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, sostenendo l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni di livello internazionale e nazionale del calendario regionale 2021.“Con questa misura ‘ ha detto l’assessore Guido Guidesi – concentriamo la nostra attenzione al comparto fieristico, uno dei settori più colpiti dalla crisi economica. Attraverso lefacciamo conoscere al mondo le eccellenze ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiere Regione CNA Ravenna alla Regione: 'I laboratori del nostro artigianato artistico dimenticate dai ristori'

Il lockdown generale della primavera 2020, il blocco dei turisti stranieri, le limitazioni alla circolazione, il blocco dei mercatini e degli eventi, delle fiere, la limitazione delle cerimonie ...

Un milione di euro per il sistema fieristico

Attraverso le fiere facciamo conoscere al mondo le eccellenze lombarde e per questo non possiamo più permetterci di bloccare un sistema così strategico. Regione Lombardia, anche in questo caso, vuole ...

Regione Puglia, 11 mln euro per le Fiere internazionali (2021-2023)

Bari, 03 febbraio 2021. Le azioni previste nel Programma 2019-2020(rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi pugliesi) sono state inibite a causa dell’emergenza Covid ...

