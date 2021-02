Ferzan Ozpetek, auguri al regista con cinque suoi film da vedere (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Classe 1959 Ferzan Ozpetek è un regista, sceneggiatore e scrittore. Nato il 3 febbraio, compie 62 anni e, nel suo ricco curriculum, ci sono pellicole straordinarie che sono entrate di diritto nella lista dei film che vanno visti almeno una volta nella vita. Nato a Istanbul, ha seguito gli studi universitari a Roma dove si è formato alla Sapienza e poi presso l’Accademia nazionale di arte drammatica dove ha seguito corsi di regia. Teatro prima, e poi aiuto alla regia con Massimo Troisi, Maurizio Ponzi e Riky Togniazzi, Ferzan Ozpetek nel corso della carriera ha diretto e curato la sceneggiatura di numerose pellicole. Le sue storie sono profondamente inclusive e tra le sue tematiche più care ci sono senza dubbio la famiglia, l’amicizia e l’accettazione di se stessi. Le fate ignoranti Uno ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Classe 1959è un, sceneggiatore e scrittore. Nato il 3 febbraio, compie 62 anni e, nel suo ricco curriculum, ci sono pellicole straordinarie che sono entrate di diritto nella lista deiche vanno visti almeno una volta nella vita. Nato a Istanbul, ha seguito gli studi universitari a Roma dove si è formato alla Sapienza e poi presso l’Accademia nazionale di arte drammatica dove ha seguito corsi di regia. Teatro prima, e poi aiuto alla regia con Massimo Troisi, Maurizio Ponzi e Riky Togniazzi,nel corso della carriera ha diretto e curato la sceneggiatura di numerose pellicole. Le sue storie sono profondamente inclusive e tra le sue tematiche più care ci sono senza dubbio la famiglia, l’amicizia e l’accettazione di se stessi. Le fate ignoranti Uno ...

heavenlypapa : RT @GerberArancio: “..nel momento stesso in cui la vita si fa racconto, il buio si fa luce e la luce ti indica una strada. E adesso lo sai,… - Alfonso0070 : RT @GerberArancio: “..nel momento stesso in cui la vita si fa racconto, il buio si fa luce e la luce ti indica una strada. E adesso lo sai,… - CocoVenerina : RT @74Giuliana: Un pensiero per il Grande Maestro Ferzan Ozpetek #CanYaman - Alex00762690 : RT @GerberArancio: “..nel momento stesso in cui la vita si fa racconto, il buio si fa luce e la luce ti indica una strada. E adesso lo sai,… - BersaniLeda : RT @GerberArancio: “..nel momento stesso in cui la vita si fa racconto, il buio si fa luce e la luce ti indica una strada. E adesso lo sai,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferzan Ozpetek Buon compleanno Ferzan Ozpetek

Il regista Ferzan Özpetek è nato nel 1959 a Istanbul (la sua famiglia è imparentata per via materna con due pascià), ma si è trasferito presto a Roma per studiare Storia del cinema alla Sapienza: il suo ...

L'avete riconosciuta? È una nota figlia d'arte, ha sposato un dittatore e ha perdonato un doloroso tradimento

Poi ha un ruolo di spicco ne La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek. La sua interpretazione le vale il David di Donatello , il Nastro d'argento , il Globo d'oro , il Ciak d'oro e, nuovamente, il ...

Ferzan Ozpetek, auguri al regista con cinque suoi film da vedere DiLei Buon compleanno Ferzan Ozpetek

Il regista Ferzan Özpetek è nato nel 1959 a Istanbul (la sua famiglia è imparentata per via materna con due pascià), ma si è trasferito presto a Roma per studiare Storia del cinema alla Sapienza: il s ...

L’avete riconosciuta? È una nota figlia d’arte, ha sposato un dittatore e ha perdonato un doloroso tradimento

L'avete riconosciuta la bambina della foto? È una nota figlia d'arte, ha sposato un dittatore e ha perdonato un doloroso tradimento ...

Il registaÖzpetek è nato nel 1959 a Istanbul (la sua famiglia è imparentata per via materna con due pascià), ma si è trasferito presto a Roma per studiare Storia del cinema alla Sapienza: il suo ...Poi ha un ruolo di spicco ne La finestra di fronte di. La sua interpretazione le vale il David di Donatello , il Nastro d'argento , il Globo d'oro , il Ciak d'oro e, nuovamente, il ...Il regista Ferzan Özpetek è nato nel 1959 a Istanbul (la sua famiglia è imparentata per via materna con due pascià), ma si è trasferito presto a Roma per studiare Storia del cinema alla Sapienza: il s ...L'avete riconosciuta la bambina della foto? È una nota figlia d'arte, ha sposato un dittatore e ha perdonato un doloroso tradimento ...