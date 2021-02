Ferruccio de Bortoli: età, altezza, peso, moglie e figli, carriera del giornalista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ferruccio de Bortoli è un giornalista italiano di grande rilievo Sarà ospite della puntata di mercoledì 3 febbraio di Oggi è un altro giorno, il programma di approfondimento di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ferruccio de Bortoli: età Ferruccio de Bortoli è nato il 20 maggio del 1953 a Milano. Ha dunque 68 anni. Si è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021)deè unitaliano di grande rilievo Sarà ospite della puntata di mercoledì 3 febbraio di Oggi è un altro giorno, il programma di approfondimento di Rai 1 condotto da Serena Bortone.de: etàdeè nato il 20 maggio del 1953 a Milano. Ha dunque 68 anni. Si è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Cris25255507 : @RosiPolimeni Mi sto gustando #skytg24 con Ferruccio de Bortoli ?? - Cris25255507 : Adoro la raffinatezza intellettuale del Dir. Ferruccio de Bortoli, che ho più volte visto girare per Venezia sui mezzi pubblici. - mario_scano : RT @GP_ArieteRosso: Ora in diretta dal Senato della Repubblica Convegno in memoria di #GiovanniSartori con Ferruccio De Bortoli, Domenico F… - PetulaBrafa : 'Quello che è accaduto è una grande operazione di autodenigrazione del Paese'. Ferruccio De Bortoli la tocca piano.… - DarioPanzac89 : RT @SetteStorieRai: Questa sera a #Settestorie tutti gli aggiornamenti sulla crisi di governo. Seguiremo la cronaca politica nelle sue ore… -