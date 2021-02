Ferriera | Scoccimarro | Regione vigile su demolizione

Leggi su udine20

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Trieste, 3 feb – “Il 22 gennaio si è svolto un sopralluogo tecnico alladi Servola con la presenza di quasi 30 ufficiali di polizia giudiziaria tra Direzione ambiente e Arpa FVG, Capitaneria di Porto, Comune di Trieste, Autorità portuale e Direzione infrastrutture per valutare la regolarità delle operazioni diavviate dalla società nel corso di questi mesi. In particolare, riguardo l’episodio del 21 gennaio dell’abbattimento del nastro di caricamento dell’altoforno, le stazioni di Arpa FVG – la più vicina è a 100 mt ed a livello suolo – hanno rilevato i valori elevati di polvere rilasciata dalle operazioni: il fenomeno era comunque atteso, motivo per il quale la società aveva posto in essere tutte le misure per limitarne l’effetto”. Così l’assessore alla Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio ...