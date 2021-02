Federica Pellegrini: età, altezza, peso, attuale fidanzato, ex fidanzati nuotatori (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Federica Pellegrini è considerata a parere ampiamente condiviso la più grande nuotatrice italiana. Campionessa olimpionica, specializzata nello stile libero, all’apice della sua carriera sportiva è stata in grado di tenere incollata agli schermi un’intera nazione. Oggi è giudice del celebre talent show Italia’s Got Talent, ed è prestata a numerosi spot pubblicitari in veste di testimonial. Soprannominata La divina, Federica Pellegrini è stata primatista mondiale nei 200 metri stile libero, ed europea nei 400. Considerata tra le più forti e longeve nuotatrici di sempre, a livello internazionale, ha preso parte a ben 4 olimpiadi, 2004, 2008, 2012, 2016, e in cantiere ha la quinta, prima dell’ipotetico ritiro. Federica Pellegrini vita privata: anni, altezza, ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 3 febbraio 2021)è considerata a parere ampiamente condiviso la più grande nuotatrice italiana. Campionessa olimpionica, specializzata nello stile libero, all’apice della sua carriera sportiva è stata in grado di tenere incollata agli schermi un’intera nazione. Oggi è giudice del celebre talent show Italia’s Got Talent, ed è prestata a numerosi spot pubblicitari in veste di testimonial. Soprannominata La divina,è stata primatista mondiale nei 200 metri stile libero, ed europea nei 400. Considerata tra le più forti e longeve nuotatrici di sempre, a livello internazionale, ha preso parte a ben 4 olimpiadi, 2004, 2008, 2012, 2016, e in cantiere ha la quinta, prima dell’ipotetico ritiro.vita privata: anni,, ...

