«Fate: The Winx Saga»: la seconda stagione si farà? Ecco quello che sappiamo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fate: The Winx Saga, adattamento televisivo del cartone animato di Iginio Straffi, ha saputo farsi largo nella giungla di Netflix, uno tra i titoli più popolari della piattaforma. Il pubblico lo ha apprezzato, non solo in Italia, ma nel mondo intero, dove il casting della produzione non ha mancato di suscitare qualche polemica. Nel momento esatto in cui Netflix ha diffuso il primo trailer della serie tv, l’accusa di white-washing ha fatto capolino online. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fate: The Winx Saga, adattamento televisivo del cartone animato di Iginio Straffi, ha saputo farsi largo nella giungla di Netflix, uno tra i titoli più popolari della piattaforma. Il pubblico lo ha apprezzato, non solo in Italia, ma nel mondo intero, dove il casting della produzione non ha mancato di suscitare qualche polemica. Nel momento esatto in cui Netflix ha diffuso il primo trailer della serie tv, l’accusa di white-washing ha fatto capolino online.

NetflixIT : Oggi, 17 anni fa, il Winx Club entrava nelle nostre vite e per l’occasione il cast di Fate: The Winx Saga ha pensat… - la_Mango_uwu_02 : No tengo una favorita, pero actualmente me tiene atrpadisima WandaVision y Fate: The winx saga - henryzcaviIl : Marquei a temporada 1 de 'Fate: The Winx Saga' - henryzcaviIl : Marquei como visto Fate: The Winx Saga - 1x6 - A Fanatic Heart - takekidrauhl : Marquei como visto Fate: The Winx Saga - 1x6 - A Fanatic Heart -