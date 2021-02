Fa aerobica durante il colpo di stato | il VIDEO è virale | ma il dettaglio è sorprendente

walterwhiteITA : L’assurdo video di una lezione di aerobica durante il colpo di stato in Myanmar - PpVBMV : Video di aerobica durante il colpo di stato in Myanmar. Adoro questa ragazza. - Asgard_Hydra : L'assurdo video di una lezione di aerobica durante il colpo di stato in Myanmar - zazoomblog : Il video della influencer che fa lezione di aerobica durante il golpe in Myanmar - #video #della #influencer… - Giornaleditalia : Myanmar, lezione di aerobica in diretta durante il colpo di Stato -

Ultime Notizie dalla rete : aerobica durante

Una insegnante ditiene la sua lezione a ritmo di musica mentre sullo sfondo va in scena un colpo di Stato. È successo in Myanmar dove i militari hanno ripreso il potere e arrestato la politica birmana e ...Khing Hnin Wai ballava con alle spalle uno dei viali che portano al parlamento birmano. Dietro di lei passavano i mezzi militari che circonderanno il parlamento. "Passano spesso convogli militari", ha ...Un'insegnante compie la sua consueta lezione di aerobica con alle spalle il colpo di stato in corso: un video riprende tutto, ma un dettaglio non è chiaro ...A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #M ...