Export | SACE | -12 | 5% primi nove mesi 2020 | nel Mezzogiorno potenzialità inespresse

Nei primi nove mesi del 2020 si è registrato un forte calo dell'Export su quasi tutto il territorio nazionale rispetto allo stesso periodo del 2019 (-12,5%), con una dinamica meno negativa della media nel Mezzogiorno (ad esclusione delle Isole) grazie alle ottime performance dei prodotti agroalimentari e del Molise, che ha registrato una crescita delle vendite oltreconfine significativa (+31,4%). Sono alcuni dei numeri emersi dal rapporto SACE "Un territorio ricco di Export nonostante la crisi". Lo studio infatti sottolinea come l'Export italiano sia profondamente diversificato a livello territoriale: "ciascuna provincia presenta peculiarità produttive ed è proprio tale livello di specializzazione a rendere il Made in ...

