Eurozona | prezzi produzione dicembre +0 | 8% su mese -1 | 1% anno

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Crescono ma a un ritmo più elevato ialladell’. Neldi, il dato ha registrato un aumento dello 0,8% su base mensile rispetto al +0,4% di novembre e facendo leggermente meglio delle stime degli analisti, che erano per un +0,7%. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio di Statistica dell’Unione Europea (Eurostat), il dato registra anche una contrazione su base annuale dell’1,1%, inferiore al -1,9% delprima. Il dato si confronta con il -1,2% del consensus. Inell’intera Unione Europea segnano parimenti una variazione positiva dello 0,9% su base congiunturale ed un calo tendenziale dell’1%.

