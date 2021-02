Eurozona | nuovo calo Pil a fine 2020 Euro giù | i moniti della Bce

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è materializzata come temuto e ampiamente previsto la battuta d'arresto dell'economiapea sul finale d'anno. Nel quarto trimestre il Pil è tornato a segnare una contrazione, seppure contenuta ad un meno 0,7% rispetto al trimestre precedente, in cui era rimbalzato del 12,4% dopo il crollo pandemico. In questo modo, secondo una stima preliminare diffusa dastat, l'interosi è chiuso con una recessione del 6,8% per l'Unione valutaria, corretta dagli effetti di calendario, e con un meno 6,4% dell'intera Ue (-0,5% del Pil tra terzo e quarto trimestre). Più che l'inciampo sul finale d'anno, quello che sembra maggiormente preoccupare gli analisti è la prospettiva che questa situazione di debolezza si trascini sull'inizio 2021. E lo scenario di una ricaduta in recessione tecnica, definita come due trimestri consecutivi di Pil ...