Eurozona | indice PMI | terziario provoca l’ennesima contrazione dell’economia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il settore privato dell’registra un difficile inizio 2021 indicando la terzamensile consecutiva e accelerata della produzione. Questo è stato evidenziato dall’PMI Composite prodotto da IHS Markit che, una volta destagionalizzato, si è assestato a gennaio a 47,8, in discesa rispetto a 49.1 di dicembre. Ancora una volta, osserva IHS Markit, il freno principaleè stato il, che ha registrato il quinto calo mensile dell’attività e ad un tasso più sostenuto di dicembre. Il manifatturiero è rimasto in territorio positivo, con la settima espansione mensile consecutiva della produzione, malgrado quest’ultima sia stata la più lenta della sequenza di crescita. Tra i principali paesi dell’, a gennaio solo la Germania ha ...

Eurozona indice

Quinta contrazione di fila per il settore terziario nell'. L'Pmi del comparto ha registrato un calo mensile dell'attività a 45,4 da 46,4 di dicembre. Giù anche l'Pmi composito misurato da IHS Markit, che ha segnato una contrazione a 47,...A gennaio l'dei direttori d'acquisto delle attività terziarie nell'si è attestato a 45,4 punti dai 46,4 precedenti , ma è risultato superiore ai 45 punti del consensus. Gennaio è ...L'Europa resta positiva, ma perde smalto dopo che vengono diffusi i dati Pmi dell'Eurozona, con il composito in rialzo, così come in quasi tutti i principali singoli Paesi, tranne che ad esempio in Sp ...Il settore privato dell’eurozona registra un difficile inizio 2021 indicando la terza contrazione mensile consecutiva e accelerata della produzione.