Europa-Renzi: l’asse per affondare il governo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Europa-Renzi l’asse per affondare il governo e mettere uno di loro a controllare i miliardi in arrivo. Inquadriamo i meccanismi e i disegni nascosti, di una politica strana e depoliticizzata. La nostra classe politica è un totale fallimento, composta per la maggior parte da: improvvisati, contrabbandieri, capitani di ventura, anime nere, intrallazzatori, ladri, truffatori, mafiosi Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021)perile mettere uno di loro a controllare i miliardi in arrivo. Inquadriamo i meccanismi e i disegni nascosti, di una politica strana e depoliticizzata. La nostra classe politica è un totale fallimento, composta per la maggior parte da: improvvisati, contrabbandieri, capitani di ventura, anime nere, intrallazzatori, ladri, truffatori, mafiosi

M5S_Europa : Da #Salvini a #Renzi, in questi giorni ne abbiamo sentite di bufale. Le parole del Commissario UE Hahn ristabilisco… - M5S_Europa : Il #M5S conferma il sostegno a #Conte: è la persona giusta alla guida del nostro Paese. Le priorità ora sono il… - NicolaPorro : Le paturnie del #Conte ter, le mosse di #Renzi, i ritardi dell’Europa sui #vaccini. Questo e altro nella… - Marilen97832318 : RT @salvinimi: Renzi sta all'italia come Salvini sta all'europa - salvinimi : Renzi sta all'italia come Salvini sta all'europa -