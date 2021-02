Europa, mercati, stampa: riflettori puntati su Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Mario Draghi salvò l’euro, ma riuscirà a salvare l’Italia dalla confusione politica?”: la stampa internazionale, Wall Street Journal in testa, si interroga sull'”irruzione” – per certi versi a sorpresa – dell’ex Presidente BCE Mario Draghi sulla scena politica italiana, chiamato a riuscire proprio dove la politica ha fallito. “Se emergerà una coalizione, fra i sui compiti più urgenti” ci sarà quello di formulare una strategia per la ripresa economica dopo la pandemia. Sul proprio sito il quotidiano definisce Draghi “una delle figure pubbliche più rispettate d’Europa”. E ancora: “Fino a martedì l’idea che Draghi potesse sostituire Giuseppe Conte era come un sogno impossibile per molti italiani frustrati da una coalizione di governo che sembrava paralizzata”. Super Mario, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Mariosalvò l’euro, ma riuscirà a salvare l’Italia dalla confusione politica?”: lainternazionale, Wall Street Journal in testa, si interroga sull'”irruzione” – per certi versi a sorpresa – dell’ex Presidente BCE Mariosulla scena politica italiana, chiamato a riuscire proprio dove la politica ha fallito. “Se emergerà una coalizione, fra i sui compiti più urgenti” ci sarà quello di formulare una strategia per la ripresa economica dopo la pandemia. Sul proprio sito il quotidiano definisce“una delle figure pubbliche più rispettate d’”. E ancora: “Fino a martedì l’idea chepotesse sostituire Giuseppe Conte era come un sogno impossibile per molti italiani frustrati da una coalizione di governo che sembrava paralizzata”. Super Mario, ...

