Euro Cosmetic | commessa per un milione e 840mila pezzi di sapone e gel disinfettante

info_CDR : Euro Cosmetic sarà presente con nuovi prodotti skin care ad alte performance e la certificazione di presidio medico… - info_CDR : RT @mffashion_com: Euro Cosmetic si espande puntando all’alta gamma - DividendProfit : Euro Cosmetic acquisisce un nuovo stabile per aumentare la produzione - mffashion_com : Euro Cosmetic si espande puntando all’alta gamma - info_CDR : Euro Cosmetic ha acquistato uno stabile di 600 mq adiacente allo stabilimento di Trenzano che ospiterà le linee di… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro Cosmetic

BergamoNews.it

Trenzano (Brescia), 2 febbraio 2021 - Sapone e gel disinfettante : la produzione di, impesa con sede a Trenzano procede senza sosta. Anzi. Proprio negli ultimi giorniha ricevuto una nuova commessa per la produzione di un milione e 840mila pezzi di sapone ...S.p. A. (la "Società" o ""), società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), comunica di ...La società specializzata in prodotti di personal care ha acquistato un nuovo stabile adiacente allo stabilimento di Trenzano. Atelier Cosmetico, ...In particolare, come riporta una nota del comune di Prato, alle due estetiste sono stati sequestrati 160 smalti per unghie, 96 ciglia sintetiche ed altri prodotti per la cura del viso, privi di etiche ...