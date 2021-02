Eugenie di York | il baby shower online in attesa del parto

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Eugenie, principessa di York, avrebbe fatto altro, se la situazione lo avesse concesso. Ma, in tempo pandemico, con il mondo preda delle restrizioni da Covid-19, al niente si dice abbia preferito il piuttosto. La principessa, in attesa del suo primo bambino, pare abbia lasciato carta bianca alla madre, Sarah Ferguson, e alla sorella, Beatrice, perché le organizzassero un baby shower virtuale. Le due, secondo quanto riportato da Hello!, avrebbero insistito per celebrare l’arrivo del piccolo, la cui nascita dovrebbe essere nella seconda metà di febbraio. Così, forti delle competenze che la Duchessa di York ha sviluppato lavorando alla serie Youtube Storytime with Fergie and Friends, avrebbero messo in piedi una festa digitale, invitando su Zoom le amiche più care di Eugenie.