Etoile de Bessèges 2021: Christophe Laporte anticipa il gruppo a nella prima tappa. Quarto Nizzolo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il francese Christophe Laporte vince la prima tappa dell’Etoile de Bessèges 2021. Il corridore transalpino della Cofidis, in quel di Bellegarde, su un arrivo che tirava all’insù, ha bruciato il connazionale ed ex compagno di squadra Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic). Terzo posto per il danese, ex campione del Mondo, Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Il migliore degli italiani è stato Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), il quale si è piazzato al Quarto posto. La gara è stata condizionata da una caduta avvenuta a circa sette chilometri dall’arrivo, nella quale, purtroppo, è stato coinvolto anche Alberto Bettiol (EF Education First). L’azzurro non si è fatto nulla, ma ha perso tempo prezioso e, a questo punto, pare impossibile, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il francesevince ladell’de. Il corridore transalpino della Cofidis, in quel di Bellegarde, su un arrivo che tirava all’insù, ha bruciato il connazionale ed ex compagno di squadra Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic). Terzo posto per il danese, ex campione del Mondo, Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Il migliore degli italiani è stato Giacomo(Qhubeka ASSOS), il quale si è piazzato alposto. La gara è stata condizionata da una caduta avvenuta a circa sette chilometri dall’arrivo,quale, purtroppo, è stato coinvolto anche Alberto Bettiol (EF Education First). L’azzurro non si è fatto nulla, ma ha perso tempo prezioso e, a questo punto, pare impossibile, ...

MichGPS : Ecco l'arrivo della 1 tappa alla Etoile de Besseges. Ottimo 4 posto dell'italiano @Giacomonizzolo e primo degli Ita… - MirkoEfoglia : Ciclismo Etoile de Bessèges (2.1) prima tappa???? Bellegarde›Bellegarde(141k) Primo tra gli italiani: 4° NIZZOLO Giac… - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges prima tappa in DIRETTA: tre uomini all’attacco con 4? di vantaggio. Nibali in gruppo -… - EurosportCare : @ClaudioColarus1 @ale_aluz Ciao, grazie per il tweet. Purtroppo non abbiamo l'Etoile De Besseges nella programmazio… - EurosportCare : @ClaudioColarus1 Ciao, grazie per il tweet. Purtroppo non abbiamo l'Etoile De Besseges nella programmazione, ma nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Etoile Bessèges Quante stelle all'Étoile de Bessèges: al via Bernal, Thomas, Nibali, Ganna, Nizzolo e tanti altri

Le tappe 1a tappa: Bellegarde - Bellegarde (143.6 km) 2a tappa: Saint - Geniès de Malgoirès - La Calmette (153.8 km) 3a tappa: Bessèges - Bessèges (156.9 km) 4a tappa: Rousson - Saint - Siffret Pays ...

Ciclismo, esordio 2021 per Nibali: 'Ho tanta voglia di correre'

Così Vincenzo Nibali, alla vigilia del debutto stagionale all'Étoile de Bessèges, la corsa a tappa francese che scatterà domani. "Ho sempre affrontato le mie stagioni con pochi e ben definiti ...

Le tappe 1a tappa: Bellegarde - Bellegarde (143.6 km) 2a tappa: Saint - Geniès de Malgoirès - La Calmette (153.8 km) 3a tappa:(156.9 km) 4a tappa: Rousson - Saint - Siffret Pays ...Così Vincenzo Nibali, alla vigilia del debutto stagionale all'Étoile de, la corsa a tappa francese che scatterà domani. "Ho sempre affrontato le mie stagioni con pochi e ben definiti ...