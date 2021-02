Esercito, l'Accademia apre le selezioni: bando per 150 allievi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chiara Giannini Le materie di studio, le discipline applicative e quelle pratiche si sviluppano per blocchi tematici e sono finalizzate alla formazione di base e specialistica L’Esercito italiano ha aperto la selezione pubblica per esami per l’ammissione di 150 allievi ufficiali al primo anno di corso dell’Accademia militare di Modena. Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta nel bando dovranno essere presentate entro il 16 febbraio 2021 tramite le procedure telematiche disponibili nella sezione “concorsi” a cui si accede dal sito internet dell’Esercito (www.Esercito.difesa.it). Il concorso prevede varie prove, tra cui la prova scritta di preselezione, quella di selezione culturale, l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, le ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chiara Giannini Le materie di studio, le discipline applicative e quelle pratiche si sviluppano per blocchi tematici e sono finalizzate alla formazione di base e specialistica L’italiano ha aperto la selezione pubblica per esami per l’ammissione di 150ufficiali al primo anno di corso dell’militare di Modena. Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta neldovranno essere presentate entro il 16 febbraio 2021 tramite le procedure telematiche disponibili nella sezione “concorsi” a cui si accede dal sito internet dell’(www..difesa.it). Il concorso prevede varie prove, tra cui la prova scritta di preselezione, quella di selezione culturale, l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, le ...

