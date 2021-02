Eolico, da Taranto la conquista cinese del mercato europeo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I dettagli li fornisce il Gruppo Toto sul proprio sito (https://totoholding.it). Nella sezione 'progetti' si legge che la centrale eolica offshore sorgerà nella 'rada esterna del Porto di Taranto' e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I dettagli li fornisce il Gruppo Toto sul proprio sito (https://totoholding.it). Nella sezione 'progetti' si legge che la centrale eolica offshore sorgerà nella 'rada esterna del Porto di' e ...

TARANTO - L'eolico di Pechino sbarca a Taranto, per conquistare l'Europa. La MingYang Smart Energy (il più grande produttore di turbine eoliche della Cina) ha vinto la sua prima commessa nel Vecchio ...

Il presidente dell’Autorità portuale, Prete: «L'’impianto da 30MW è in Mar grande, di fronte al molo Terminal Container in linea d’aria» ...

