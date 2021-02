Emilio Carelli | «In Italia c’è una forte voglia di centro | saremo una nuova forza politica» INTERVISTA ESCLUSIVA

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Immaginare il futuro dell’nel dopo pandemia per progettarlo giorno per giorno. E farlo rischiando di persona, a costo di abbandonare una partein cui si è creduto e a cui si è dato molto.spiega a VelvetMag le ragioni della sua scelta, annunciata il 2 febbraio, di lasciare il Movimento Cinque Stelle, per confluire, come deputato, nel Gruppo Misto. Ma per dar vita a unacomponente parlamentare moderata: il-Popolarini. Lei ha parlato di un “Movimento che ha perso la sua anima”: cosa è successo in questi tre anni da quandoè stato eletto deputato? Il Movimento Cinque Stelle ha sempre avuto sogni e ideali molto belli. Dalla lotta alla corruzione a un nuovo rapporto fra ...

SusannaCeccardi : ++ 5 STELLE IN FRANTUMI, EMILIO #CARELLI LASCIA IL MOVIMENTO E PASSA AL CENTRODESTRA: “HA PERSO L’ANIMA, DISAGIO DI… - LegaSalvini : ?????? ULTIM'ORA ?????? ++ OPEN: 'IL MOVIMENTO 5 STELLE PERDE PEZZI. EMILIO CARELLI PASSA AL CENTRODESTRA E CREA IL GRUP… - LegaSalvini : TERREMOTO NEL M5S: EMILIO CARELLI LASCIA IL MOVIMENTO E LANCIA “CENTRO-POPOLARI ITALIANI” - Michele_Arnese : RT @il_cappellini: Notevole che il moderato e aspirante neo-popolare Emilio Carelli lasci il M5S ora che l'ala Di Maio è su posizioni gover… - kisimaio : RT @ElioLannutti: Emilio Carelli lascia il Movimento 5 stelle: “Mi propongo come aggregatore di una componente moderata di centrodestra”. U… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilio Carelli

Lo annuncia su Facebook il deputato.''Purtroppo il bilancio finale non è positivo. Troppe volte ho assistito a scelte sbagliate che non ho condiviso, persone sbagliate e incompetenti ...La defezione di, che ha annunciato l'addio ai 5s e l'adesione al gruppo Misto della Camera nella prospettiva di fondare una nuova componente (denominata Centro - Popolari Italiani) di ...Governo, la diretta della crisi. Mattarella ha convocato Mario Draghi domani alle 12 al Quirinale. «Avverto il dovere di rivolgere alle forze politiche un appello per un governo ...Le condizioni per affidare, per la terza volta, l'incarico a Giuseppe Conte per formare un governo non ci sono. Matteo Renzi chiede una forte discontinuità con l'esecutivo precedente. Il mandato esplo ...