Emergenza Italia: la carta Draghi Mattarella convoca ex presidente Bce (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa mattina Mario Draghi varcherà il portone del Quirinale. E con ogni probabilità sarà l?ex presidente della Banca centrale europea, l?uomo che salvò...

Ettore_Rosato : Grazie al Presidente #Mattarella per le sue parole e la sua guida. In un momento di emergenza come questa, ma anche… - matteosalvinimi : #Salvini: #crisidigoverno è un teatrino frustrante. Si trovano intorno ad un tavolo a trattare gli stessi che stann… - lucianonobili : Il nostro Paese affronta una clamorosa emergenza, sanitaria ed economica. E ha grandi opportunità da cogliere. Pret… - TV2000it : RT @siamonoitv2000: L'emergenza #smog in Italia non si ferma. Torino, Venezia e Padova solo alcune delle città a rischio. Oggi a Siamo Noi… - volonellaluce : RT @lucianonobili: Il nostro Paese affronta una clamorosa emergenza, sanitaria ed economica. E ha grandi opportunità da cogliere. Pretender… -