Dubbi AstraZeneca, i timori dei medici: "Poche adesioni ai vaccini di massa" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Maria Sorbi Perplessità sul siero: efficacia "solo" al 65%, pochi dati sugli over 55 e il nodo asintomatici. L'Ordine: "Pazienti sfiduciati". A breve la campagna entrerà nel vivo: i docenti possibile primo banco di prova Le domande senza risposta sul vaccino AstraZeneca sono parecchie. E quella percentuale che lo dà efficace al 65% non incute tutta questa sicurezza. Meglio somministrarlo agli under 55, dice Aifa. Non protegge dal contagio asintomatico, dice una pubblicazione del Lancet. Insomma, l'incertezza dei dati rischia di alimentare il clima di sfiducia. E la sfiducia potrebbe tradursi in una bassa adesione alla campagna vaccinale, che proprio non ci possiamo permettere. Più passa il tempo prima dell'arrivo in Italia delle dosi AstraZeneca, più aumentano i tentennamenti tra i pazienti, in particolar modo quelli tra i 50enni, che ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Maria Sorbi Perplessità sul siero: efficacia "solo" al 65%, pochi dati sugli over 55 e il nodo asintomatici. L'Ordine: "Pazienti sfiduciati". A breve la campagna entrerà nel vivo: i docenti possibile primo banco di prova Le domande senza risposta sul vaccinosono parecchie. E quella percentuale che lo dà efficace al 65% non incute tutta questa sicurezza. Meglio somministrarlo agli under 55, dice Aifa. Non protegge dal contagio asintomatico, dice una pubblicazione del Lancet. Insomma, l'incertezza dei dati rischia di alimentare il clima di sfiducia. E la sfiducia potrebbe tradursi in una bassa adesione alla campagna vaccinale, che proprio non ci possiamo permettere. Più passa il tempo prima dell'arrivo in Italia delle dosi, più aumentano i tentennamenti tra i pazienti, in particolar modo quelli tra i 50enni, che ...

infoiteconomia : Ancora dubbi sul vaccino di AstraZeneca - infoiteconomia : Ancora dubbi sul vaccino di AstraZeneca - croma54 : #tagadaa7 bassetti di dubbi su astrazeneca non ne ha, i bonifici che gli hanno promesso gli sono arrivati...???????????????????????????????? - Donatel58978575 : RT @BarbaraRaval: Fiasco del 'vaccino' #AstraZeneca. Efficacia solo all' 8% Lo suggerisce il portale tedesco Handelsblatt, citando le stim… - VicenzaPiu_com : #Covid, #Aifa: dubbi su vaccino #AstraZeneca: “no a over 55”. Poi si corregge: “ok se in salute”. Immunologa… -