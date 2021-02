Dramma ad Afragola | si accascia a terra senza vita sotto gli occhi dei parenti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Pochi minuti fa in via Morelli,, una donna si èta a tera a causa di un malore ed ha perso laproprioglidei suoi cari. La donna infatti si trovava in via Morelli adcon alcuni familiari. Quando si èta questi hanno subito chiamato il 118 che si è recato prontamente sul posto. Purtroppo però era già troppo tardi. Non sono serviti i tentativi di rianimazione ee passanti hanno assistito inermi alla scenatica. Intanto però si dovrà far luce sulla questione e capire le cause che hanno lasciato sopraggiungere il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.