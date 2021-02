Draghi, un 'fantasma' sui social (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In un mondo sempre più social e iperconesso il nuovo premier incaricato Mario Draghi spicca per l'assenza . La sua ombra, da tempo agitata, non ha avatar in rete . Né un profilo Facebook personale, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In un mondo sempre piùe iperconesso il nuovo premier incaricato Mariospicca per l'assenza . La sua ombra, da tempo agitata, non ha avatar in rete . Né un profilo Facebook personale, ...

Chiaro che anche Draghi, se accetterà l'incarico e otterrà la fiducia , dovrà anche adeguarsi al nuovo modo di fare comunicazione. Su Facebook compaiono solo alcuni omonimi, o persone che utilizzano ...

Roma, 3 febbraio 2021 - In un mondo sempre più social e iperconesso il nuovo premier incaricato Mario Draghi spicca per l'assenza. La sua ombra, da tempo agitata, non ha avatar in rete. Né un profilo ...

All’annuncio della decisione di Sergio Mattarella di convocare Mario Draghi al Quirinale per affidargli un governo tecnico, le parti politiche italiane si sono destate dal torpore dell’attesa ed hanno ...

Chiaro che anche Draghi, se accetterà l'incarico e otterrà la fiducia, dovrà anche adeguarsi al nuovo modo di fare comunicazione. Su Facebook compaiono solo alcuni omonimi, o persone che utilizzano il suo nome.