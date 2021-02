Draghi premier, Zingaretti incontro con M5s-Leu. Sconcerto nel Pd: “Non stappiamo lo spumante” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Draghi premier – Mercoledì 3 febbraio 2021. «È un momento difficile. La consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza ed è con questa speranza e questo impegno che rispondo positivamente alla richiesta del presidente Mattarella». Così il professor Mario Draghi al termine del suo incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ex presidente della Banca di Italia si è detto fiducioso, ma riuscirà ad ottenere la fiducia da parte del Parlamento? Il segretario dei Dem Zingaretti chiama all’alleanza: «È tempo di un nostro protagonismo per mettere in campo i contenuti e una visione chiara». leggi anche l’articolo —> Mario Draghi stipendio e patrimonio: quanto guadagna l’ex presidente della BCE Draghi premier, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021)– Mercoledì 3 febbraio 2021. «È un momento difficile. La consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza ed è con questa speranza e questo impegno che rispondo positivamente alla richiesta del presidente Mattarella». Così il professor Marioal termine del suocon il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ex presidente della Banca di Italia si è detto fiducioso, ma riuscirà ad ottenere la fiducia da parte del Parlamento? Il segretario dei Demchiama all’alleanza: «È tempo di un nostro protagonismo per mettere in campo i contenuti e una visione chiara». leggi anche l’articolo —> Mariostipendio e patrimonio: quanto guadagna l’ex presidente della BCE, ...

riotta : Beh, se la crisi finisce con Draghi premier al posto di Conte, secondo voi chi vince? - pietroraffa : Se #Draghi diventa premier, Renzi non solo scriverà 'La mossa del cavallo 2', ma lancerà direttamente una nuova ser… - ladyonorato : Diciamoci la verità: abbiamo bisogno di un premier che abbia l’autorevolezza e la competenza per contrastare l’impe… - SkyTG24 : Mario Draghi, il pensiero economico del possibile futuro premier - FedeFraschetti : @PaoloGentiloni Stimo Draghi. Ma leggere Lodi da parte sua come di Letta ed altri ancora, mi fa in realtà preoccupa… -